Вайт: Двалішвілі робить якесь лайно, розумієте, що я маю на увазі?

Керівник Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт прокоментував поведінку Мераба Двалішвілі під час поєдинку проти Шона ОʼМеллі.

Його слова передає Mmaweekly.

"Мераб і О'Меллі кричали один на одного на початку бою, потім рефері втрутився і наказав їм припинити. Потім поцілунки в спину, відхід у свій кут до гонга – гадки не маю, що це було Мераб робить якесь лайно, розумієте, що я маю на увазі? Це було дивно, але я не здивований", – сказав функціонер.

Нагадаємо, у поєдинку за титул чемпіона Двалішвілі впевнено здолав Шона ОʼМеллі одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що грузин активно підтримує Україну. Після перемоги над росіянином Петром Яном він прокричав "Слава Україні" та засудив агресію Росії. За свою позицію Мераб навіть отримував погрози від росіян.