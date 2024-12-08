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Непереможний казахський боєць UFC побʼється за титул у напівсередній вазі

Руслан Травкін — 8 грудня 2024, 08:55
Непереможний казахський боєць UFC побʼється за титул у напівсередній вазі
Шавкат Рахмонов
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Боєць змішаних єдиноборств із Казахстану Шавкат Рахмонов (19-0, 18 КО) проведе бій проти Белала Мухаммада (24-3, 23 КО) за титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.

Казах на турнірі UFC 310 одноголосним рішенням суддів переміг ірландця Ієна Геррі.

Після бою Шавкат звернувся до Мухаммада, щоб той підійшов до нього. Белал піднявся в октагон і спортсмени провели стердаун.

36-річний Белал завоював чемпіонський титул влітку, коли здолав рішенням суддів Леона Едвардса.

На турнірі UFC 310 головною подією була зустріч Алешандре Пантожі та Кая Асакури. Бразилець переміг задушливим прийомом у другому раунді.

UFC Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад

Шавкат Рахмонов

Непереможний казах: Рахмонов одноголосним рішенням суддів переміг Геррі на турнірі UFC 310

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