Непереможний казахський боєць UFC побʼється за титул у напівсередній вазі

Боєць змішаних єдиноборств із Казахстану Шавкат Рахмонов (19-0, 18 КО) проведе бій проти Белала Мухаммада (24-3, 23 КО) за титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.

Казах на турнірі UFC 310 одноголосним рішенням суддів переміг ірландця Ієна Геррі.

Після бою Шавкат звернувся до Мухаммада, щоб той підійшов до нього. Белал піднявся в октагон і спортсмени провели стердаун.

36-річний Белал завоював чемпіонський титул влітку, коли здолав рішенням суддів Леона Едвардса.

На турнірі UFC 310 головною подією була зустріч Алешандре Пантожі та Кая Асакури. Бразилець переміг задушливим прийомом у другому раунді.