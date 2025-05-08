Солодкий тролінг: зірка UFC намагався підставити суперника перед зважуванням, подарувавши M&M’s

Фанати UFC у захваті від чергового дотепного ходу ірландського бійця Ієна Мачадо Геррі, який влаштував справжній розіграш перед UFC 315.

Ірландець, який є резервним бійцем на поєдинок Белала Мухаммада з Джеком Делла Маддаленою, вирішив ускладнити життя австралійцю, котрий активно скидає вагу напередодні поєдинку.

Ідея народилася після того, як Геррі запитав у штучного інтелекту, яку їжу найбільше любить його суперник – відповіддю стали арахісові M&M’s.

Реалізація ж була на рівні голлівудської комедії. Під час інтерв’ю Делла Маддалени, маленький Лео, сина Геррі, підійшов до нього з пакетом улюблених солодощів і з усмішкою промовив: "Подарунок для тебе!"

Джек не розгубився й відповів із посмішкою: "Виглядає смачно, дякую. Легенда." Після чого хлопчик отримав "п'ятюню" і побіг назад до свого батька.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 11 травня, Белал Мухаммад буде захищати свій титул у напівсередній вазі від Джека Делла Маддалени у межах UFC 315.

Раніше повідомлялося, що легендарна чемпіонка UFC встановила унікальне досягнення, зібравши вісім рубінів на чемпіонському поясі.