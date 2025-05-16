Футболістка, яка заробляє продажем пікантними фото, розірвала соцмережі гарячим знімком

Футболістка та зірка OnlyFans Мадлен Райт вкотре запалила у соцмережах, опублікувавши пікантне фото.

26-річна дівчина опублікувала селфі в ніжній мереживній нічній сорочці, злегка оголивши стегно, викликавши справжній фурор серед її фанатів.

Попри гучну популярність в соцмережах, дівчина не відмовляється і від футбольної кар’єри. Після короткого періоду в Лейтон Орієнт вона знову повернулась на поле, виступаючи у складі Чешем Юнайтед.

Нагадаємо, ще у 2020 році Мадлен опинилася в центрі скандалу. Після відео в Snapchat, де вона нібито вдихає гелій з балона і п'є шампанське за кермом, її вигнали з Чарльтона. Замість того, щоб зникнути з радарів, вона перетворила свою популярність на прибуткову онлайн-кар’єру.

Раніше повідомлялося, що Райт поділилася серією світлин у купальнику на тлі скель, які буквально розірвали соцмережі.