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Скандальна секс-символ жіночого футболу вразила шикарними знімками у купальнику

Богдан Войченко — 2 травня 2025, 10:53
Instagram
Скандальна секс-символ жіночого футболу вразила шикарними знімками у купальнику

Британська футболіста і красуня Мадлен Райт поділилася серією світлин у купальнику на тлі скель, чим буквально розірвала соцмережі.

Бікіні рожевого кольору, намисто з мушель і стильний браслет на нозі лише підкреслили її яскраву появу.

"Сезон відпусток тільки почався",  йдеться у підписі до фото.

Понад 300 тисяч підписників в Instagram миттєво відреагували на допис – коментарі з компліментами та смайликами заполонили стрічку.

Нагадаємо, раніше Райт виступала за Лейтон Орієнт, однак залишила клуб менш ніж через рік, розбивши серця вболівальників. Сьогодні вона захищає кольори жіночої команди Чешем Юнайтед.

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Попри скандали з еротичними відео, Мадлен не лише не зникла з радарів, а й перетворилася на справжню зірку інтернету. Вона активно веде OnlyFans і за її словами, заробляє до 500 тисяч фунтів на рік, що дозволяє їй мандрувати світом і жити на повну.

Раніше повідомлялося, що Райт порадувала фанатів пікантними фото у відвертому костюмі.

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