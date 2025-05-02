Скандальна секс-символ жіночого футболу вразила шикарними знімками у купальнику

Британська футболіста і красуня Мадлен Райт поділилася серією світлин у купальнику на тлі скель, чим буквально розірвала соцмережі.

Бікіні рожевого кольору, намисто з мушель і стильний браслет на нозі лише підкреслили її яскраву появу.

"Сезон відпусток тільки почався", – йдеться у підписі до фото.

Понад 300 тисяч підписників в Instagram миттєво відреагували на допис – коментарі з компліментами та смайликами заполонили стрічку.

Нагадаємо, раніше Райт виступала за Лейтон Орієнт, однак залишила клуб менш ніж через рік, розбивши серця вболівальників. Сьогодні вона захищає кольори жіночої команди Чешем Юнайтед.

Попри скандали з еротичними відео, Мадлен не лише не зникла з радарів, а й перетворилася на справжню зірку інтернету. Вона активно веде OnlyFans і за її словами, заробляє до 500 тисяч фунтів на рік, що дозволяє їй мандрувати світом і жити на повну.

Раніше повідомлялося, що Райт порадувала фанатів пікантними фото у відвертому костюмі.