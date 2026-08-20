Відома футболістка похизувалася формою у спортивному вбранні: гарячі фото

Англійська футболістка Меделін Райт знову порадувала своїх прихильників новою публікацією в соцмережах.

Гравчиня поділилася фото у спортивному вбранні, продемонструвавши свою чудову фізичну форму напередодні нового сезону.

Свій допис Райт лаконічно підписала: "Pouring into myself", що можна перекласти як "Вкладаю в себе".

Меделін регулярно ділиться з понад 300 тисячами підписників кадрами зі свого життя, тренувань та футбольних буднів. Її нова публікація також швидко привернула увагу фанатів, які залишили під фото чимало компліментів.

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Райт у новому сезоні виступатиме за Чатем Таун, куди перебралася після виступів за Чарльтон та Лейтон Орієнт. Футболістка продовжує активно готуватися до старту сезону та підтримує форму не лише на футбольному полі.

Раніше повідомлялося, що Райт поділилася серією світлин у купальнику на тлі скель, які буквально розірвали соцмережі.