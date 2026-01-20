Зірка Барселони привітав маму із днем народження, подарувавши їй коштовну сумку від Dior
Вінгер Барселони Ламін Ямаль вкотре довів, що цінує родину не менше, ніж футбольні трофеї.
Нещодавно мама молодої зірки відзначала день народження, і футболіст потішив її розкішним подарунком – дизайнерською сумкою Lady Dior.
Стильний аксесуар преміумкласу коштує понад 6 000 євро, що викликало захоплення фанатів у соцмережах. Уболівальники відзначили не лише смак Ямала, а й його тепле ставлення до мами.
Нагадаємо, у 2025 році Барселона перепідписала контракт із Ламіном Ямалом, зробивши його однією з головних зірок клубу. Талановитий вінгер отримав не лише легендарний 10-й номер, а також угоду з зарплатою близько 30 мільйонів євро на рік.
Раніше повідомлялося, що дружина вінгера Барселони подарувала на день народження коханому дім на колесах.