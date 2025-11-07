Зірка жіночого футболу приголомшила мережу відвертою сукнею на церемонії нагородження
Зірка збірної Англії Хлої Келлі вийшла на червону доріжку церемонії Harper's Bazaar Women of the Year Awards у блискучій сукні, яка миттєво стала однією з найобговорюваніших образів вечора.
27-річна футболістка цього разу вразила не майстерністю на полі, а витонченим гламуром – у блискучій металевій сукні з глибоким вирізом і капюшоном. Її образ став справжнім контрастом до звичного футбольного амплуа спортсменки.
Свято відбулося у легендарному готелі Claridge's у лондонському Мейфері та зібрало найвпливовіших жінок зі світу моди, мистецтва, музики, спорту й кіно. Серед гостей – співачка Шеріл Твіді, актриси Джилліан Андерсон, Селія Імрі та Еймі Лу Вуд.
Редакторка Harper's Bazaar UK Лідія Слейтер наголосила, що мета церемонії – відзначити жінок, які "формують нашу культуру, майбутнє та переосмислюють саме поняття успіху".
Нагадаємо, цього сезону на рахунку Келлі 2 голи і 1 асист в 6 матчах жіночої англійської ліги.
