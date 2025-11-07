Українська правда
Зірка жіночого футболу приголомшила мережу відвертою сукнею на церемонії нагородження

Богдан Войченко — 7 листопада 2025, 15:15
Зірка збірної Англії Хлої Келлі вийшла на червону доріжку церемонії Harper's Bazaar Women of the Year Awards у блискучій сукні, яка миттєво стала однією з найобговорюваніших образів вечора.

27-річна футболістка цього разу вразила не майстерністю на полі, а витонченим гламуром у блискучій металевій сукні з глибоким вирізом і капюшоном. Її образ став справжнім контрастом до звичного футбольного амплуа спортсменки.

Свято відбулося у легендарному готелі Claridge's у лондонському Мейфері та зібрало найвпливовіших жінок зі світу моди, мистецтва, музики, спорту й кіно. Серед гостей співачка Шеріл Твіді, актриси Джилліан Андерсон, Селія Імрі та Еймі Лу Вуд.

Редакторка Harper's Bazaar UK Лідія Слейтер наголосила, що мета церемонії відзначити жінок, які "формують нашу культуру, майбутнє та переосмислюють саме поняття успіху".

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Келлі 2 голи і 1 асист в 6 матчах жіночої англійської ліги.

