Білодід вразила прихильників яскравим образом у сукні з пікантним розрізом

Бронзова призерка Олімпійських ігор, українська дзюдоїстка Дар’я Білодід знову прикувала увагу своїх шанувальників – цього разу не спортивними досягненнями, а ефектним виходом у світ.

На нових фото, якими спортсменка поділилася у соцмережах, Дар’я позує у лазурній сукні з воланами та сміливим розрізом до стегна, що вигідно підкреслює її довгі ніжки та струнку фігуру.

Образ дзюдоїстки доповнили прозорі туфлі на підборах і стильні прикраси, які додали ніжності й елегантності її луку.

Підписники засипали Дар’ю компліментами, відзначаючи, що вона вміє дивувати не лише на татамі, а й поза ним.

Нагадаємо, не так давно українська дзюдоїстка, яка грає за жіночу футбольну команду Металіста 1925, заперечила чутки про те, що її кар’єра в дзюдо уже завершена.

Раніше Дар'я похизувалася ефектними знімками з гарячої фотосесії.