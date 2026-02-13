Найсексуальніша гольфістка світу вразила фанатів гарячим знімком у спідній білизні

Відома гольф-інфлюенсерка Пейдж Спіранак знову опинилася в центрі уваги після публікації відвертого селфі у білизні, яке буквально підірвало соціальні мережі.

Колишня професійна гольфістка поділилася знімком у соцмережі X, продемонструвавши свій пишний бюст, що одразу викликало бурхливу реакцію підписників.

У коментарях фанати не стримували емоцій, зазначивши що вона "знову зламала інтернет" своїм гарячим образом.

Нагадаємо, Пейдж давно стала однією з найвідоміших персон у гольф-світі поза полем. На її Instagram підписано понад 4 мільйони користувачів, і вона регулярно потрапляє в тренди завдяки поєднанню спорту, лайфстайлу та харизми.

Напередодні Спіранак випустила календар на 2026-й рік зі своїми пікантними знімками.

Раніше американка зізналася, що найважчий момент у кар'єрі пережила в 2015 році.