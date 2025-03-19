Бекхем, Левандовська, Рокуццо та інші: рейтинг найбагатших дружин футболістів у 2025 році

У 2025 році список найбагатших дружин і подруг футболістів знову підтверджує, що сучасні жінки – це не просто супутниці зіркових спортсменів, а й успішні бізнесвумен, співачки, акторки та інвесторки. Багато з них заробляють незалежно від своїх партнерів і з кожним роком лише зміцнюють свої фінансові позиції.

Портал GSM зібрав рейтинг найбагатших супутниць футболістів.

Очолює цей список Вікторія Бекхем, яка має статки у 70 мільйонів доларів. Колишня учасниця гурту "Spice Girls" і відома дизайнерка вибудувала успішний бізнес у сфері моди, що зробило її найбагатшою серед дружин футболістів. Вона є прикладом того, як можна перетворити популярність на справжню імперію стилю та розкоші.

До п'ятірки найкращих потрапили також дружини Роберта Левандовського та Ліонеля. Супутниця поляка опинилася на третій сходинці з 40 млн доларів, кохання дитинства аргентинця закрила п'ятірку з 20 млн.

У десятку найбагатших потрапила й співачка Ребекка Гомес (Себастьєн Ллетджет), відома як Беккі Джі. Вона є наймолодшою серед жінок у цьому списку, але вже заробила 17 мільйонів доларів завдяки своїй кар’єрі в музичній індустрії. Водночас представниці гурту "Little Mix" Лі-Енн Піннок і Перрі Едвардс (Андре Грей та Алекс Окслейд-Чемберлейн) теж зміцнили свої позиції, розширивши власні бренди через успіх у шоу-бізнесі та вдалі фінансові вкладення.

Колін Руні, Ана Іванович і Вікторія Бекхем залишаються у топ-10 найбагатших дружин футболістів, незважаючи на те, що їхні партнери вже завершили спортивну кар'єру. Це доводить, що фінансова незалежність для цих жінок є не просто можливістю, а результатом наполегливої роботи та стратегічного мислення.

Зазначимо, Джорджина Родрігес (Кріштіану Роналду) цього разу не потрапила до списку, хоча за останні роки її річний дохід значно зріс. Вона залишається найвисокооплачуванішою дружиною футболіста у соціальних мережах, а її інвестиції, зокрема у проєкт Червоного моря, можуть принести їй значний прибуток у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що кохана захисника Арсенала та збірної України Олександра Зінченка потрапила до рейтингу дружин футболістів АПЛ за кількістю підписників у соціальних мережах.