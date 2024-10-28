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Мудрик із сином Бекхема пограв у падел-теніс

Богдан Войченко — 28 жовтня, 21:27
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Мудрик із сином Бекхема пограв у падел-теніс

Вінгер Челсі Михайло Мудрик із користю проводить вільний час, граючи у падел-теніс.

Українець зустрівся із сином Девіда Бекхема в одному із спортивних залів Лондона. Хлопці зробили спільне фото та поділились ним у соціальних мережах.

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"Радий тебе бачити, брате", – підписав світлину Михайло.

Нагадаємо, нещодавно Ромео Бекхем, син легендарного гравця Реала та Манчестер Юнайтед, оголосив про закінчення футбольної кар'єри заради моделінгу.

Цього сезону на рахунку Михайла Мудрика 10 матчів за Челсі у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі.

Бекхем Челсі Михайло Мудрик