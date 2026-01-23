Несподіваний презент: зірковий футболіст Барселони подарував дружині автівку за 200 тисяч доларів

Вінгер Барселони Рафінья дарує позитивні емоції не лише фанатам на полі, а й своїй дружині Наталії.

Рафінья підготував для коханої новенький Range Rover, який вартує близько 200 тисяч доларів, накритий чорною тканиною та перев'язаний червоною стрічкою. Сюрприз чекав у гаражі, і момент вручення вийшов максимально емоційним.

Наталія поділилася відео в соцмережах і з гумором підписала його:

"Тепер я розумію, чому він не відповідав. Він подзвонив і попросив мене знайти щось у гаражі, а коли я прийшла – там був автомобіль".

Нагадаємо, не так давно дружина Рафінья здійснила мрію футболіста, подарувавши йому дім на колесах на день народження. Тепер же бразилець вирішив відповісти не менш розкішно.

Раніше повідомлялося, що зірковий вундеркінд Барселони подарував мами на честь дня народження люксову сумку від бренду Dior.