Світоліна завершила відпустку в Парижі: концерт Imagine Dragons, український прапор і стиль від Багінського

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка завершила свій виступ на Вімблдоні у матчі з Еліз Мертенс, підсумувала свою коротку літню відпустку в Парижі емоційним дописом у соцмережах.

Як стало відомо раніше, Еліна побувала на модному заході українського дизайнера Руслана Багінського, саме в брендованій кепці цього бренду вона повернулася додому. Але яскраві враження на цьому не завершилися.

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У Парижі Світоліна також відвідала концерт Imagine Dragons – гурту, який давно підтримує Україну у своїх виступах.

У публікації Еліна поділилася моментом, який викликав гордість і хвилювання: під час одного з треків лідер гурту Ден Рейнольдс узяв у руки український прапор, продемонструвавши солідарність із нашою країною.

Нагадаємо, Світоліна завершила свої виступи на Вімблдоні, дійшовши до третього кола турніру.

Українка не зуміла переграти представницю Бельгії Елізе Мертенс. Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(4).

У першому колі Вімблдону Світоліна розгромила Анну Бондар, а в другому раундірозібралася з Александрою Саснович.