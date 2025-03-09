Наречена Роналду у відвертому наряді завітала на Paris Fashion Week 2025

Джорджина Родрігес знову у центрі уваги. Наречена Кріштіану Роналду зробила свою першу ефектну появу цього року на Паризькому тижні моди-2025, і її вибір вбрання змусив всіх говорити тільки про неї.

Іспано-аргентинська модель блиснула на показі Ludovic de Saint Sernin у межах шостого дня Womenswear Fall/Winter 2025/26.

Для street style виходу Джорджина обрала сміливий і водночас елегантний образ: чорна шкіряна куртка в поєднанні з корсетом, що підкреслював її фігуру.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Роналду та Родрігес вживають безпрецедентних заходів для захисту своєї сім’ї після появи тривожних загроз.

Пара поки не робила жодних офіційних заяв, але терміново переїхала в інший дім, який обладнаний бункером та найсучаснішою системою відеоспостереження.