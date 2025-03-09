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Наречена Роналду у відвертому наряді завітала на Paris Fashion Week 2025

Богдан Войченко — 9 березня 2025, 10:35
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Наречена Роналду у відвертому наряді завітала на Paris Fashion Week 2025

Джорджина Родрігес знову у центрі уваги. Наречена Кріштіану Роналду зробила свою першу ефектну появу цього року на Паризькому тижні моди-2025, і її вибір вбрання змусив всіх говорити тільки про неї.

Іспано-аргентинська модель блиснула на показі Ludovic de Saint Sernin у межах шостого дня Womenswear Fall/Winter 2025/26.

Для street style виходу Джорджина обрала сміливий і водночас елегантний образ: чорна шкіряна куртка в поєднанні з корсетом, що підкреслював її фігуру.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Роналду та Родрігес вживають безпрецедентних заходів для захисту своєї сім’ї після появи тривожних загроз.

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Пара поки не робила жодних офіційних заяв, але терміново переїхала в інший дім, який обладнаний бункером та найсучаснішою системою відеоспостереження.

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