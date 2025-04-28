Автографи, подарунки і золота медаль: Магучіх поділилася яскравими фото із Сяменя
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася з фанатами емоціями після першого етапу Діамантової ліги у китайському Сямені.
Олімпійська чемпіонка опублікувала в соцмережах яскраві спогади з турніру та міста, показавши милі фото і захопливі відео.
Менш ніж за добу пост Ярослави набрав в Інстаграмі понад 10 тисяч лайків і сотню захопливих відгуків.
Нагадаємо, українська легкоатлетка з перемоги розпочала новий сезон Діамантової ліги. Для тріумфу 23-річній дніпрянці вистачило стрибка на 1,97 м.
Після яскравої звитяги в першому етапі Магучіх назвала свою головну ціль на турнірі.
Наступний етап відбудеться через тиждень, 3 травня, в Шанхаї. Розклад Діамантової ліги-2025 – за посиланням.