Танці в гавайському стилі: Магучіх з подругою повторила вірусний тренд із Тіктоку
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Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх вкотре довела, що вона в топі не лише на п'єдесталі, а й у трендах соцмереж.
Цього разу зірка українського спорту разом із подругою повторила популярний танцювальний тренд у TikTok – у гавайському стилі і на тлі моря.
На відео, яке вже набирає тисячі переглядів, дівчата енергійно відтворюють рухи під популярну мелодію, що стала новим вайральним хітом у TikTok.
Нагадаємо, Магучіх візьме участь у першому етапі Діамантової ліги, який пройде в китайському місті Сямень 26-27 квітня. Разом із нею Україну також буде представляти Юлія Левченко.
Раніше повідомлялося, що Ярослава поділилася весняними знімками із загадкового європейського міста.