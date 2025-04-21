Танці в гавайському стилі: Магучіх з подругою повторила вірусний тренд із Тіктоку

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх вкотре довела, що вона в топі не лише на п'єдесталі, а й у трендах соцмереж.

Цього разу зірка українського спорту разом із подругою повторила популярний танцювальний тренд у TikTok – у гавайському стилі і на тлі моря.

На відео, яке вже набирає тисячі переглядів, дівчата енергійно відтворюють рухи під популярну мелодію, що стала новим вайральним хітом у TikTok.

Нагадаємо, Магучіх візьме участь у першому етапі Діамантової ліги, який пройде в китайському місті Сямень 26-27 квітня. Разом із нею Україну також буде представляти Юлія Левченко.

Раніше повідомлялося, що Ярослава поділилася весняними знімками із загадкового європейського міста.