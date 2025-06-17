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Костюк вилетіла з турніру в Берліні й у парному розряді

Станіслав Матусевич — 17 червня 2025, 16:30
Костюк вилетіла з турніру в Берліні й у парному розряді
Марта Костюк
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Марта Костюк разом з німкенею українського походження Євою Лис поступилися у першому колі парного розряду турніру серії WTA 500 у Берліні першому сіяному італійському дуету Сара Еррані/Жасмін Паоліні.

Матч тривав лише 58 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 2:6.

Зрозуміло, що поєдинок проти однієї з найкращих пар у світі, чемпіонок нещодавнього Ролан Гаррос, мав стати надскладним для Костюк і Лис. Знайти контраргументи проти титулованих суперниць вони так і не змогли.

За матч Костюк і Лис 1 раз подали навиліт, припустилися 3 подвійних помилок та не мали жодного брейк-пойнту. Їхні суперниці не виконували ейсів, не помилялися на подачі та зробили 4 брейки.

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Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло парного розряду, 17 червня

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Марта Костюк (Україна)/Єва Лис (Німеччина) 6:2, 6:2

У наступному колі змагань Еррані і Паоліні зіграють проти американського дуету Ешлін Крюгер/Джессіка Пегула.

Нагадаємо, що напередодні в одиночному розряді у Берліні Марта Костюк поступилася дев'ятій ракетці світу американці Еммі Наварро.

Марта Костюк Сара Еррані Жасмін Паоліні Єва Лис WTA 500

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