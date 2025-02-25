Новий залицяльник: ексгравець АПЛ фліртує у соцмережах із росіянкою, з якою пов'язували Мудрика

Колишній гравець Астон Вілли Кортні Хаус, який зараз перебуває без клубу, вирішив привернути увагу російської блогерки Віолетти Грачової, залишивши під її новими фото в бікіні інтригуючий коментар.

Футболіст висловив захоплення знімками дівчини, що викликало хвилю обговорень серед підписників моделі. Грачова натомість лайкнула коментар і "помахала" у відповідь.

Нагадаємо, Грачова раніше вже була пов’язана з відомими футболістами. Раніше росіянці приписували роман із вінгером Челсі Михайлом Мудриком після фото манікюру у соцмережах, після чого фанати почали будувати різні теорії.

Також у ЗМІ потрапляла інформація про те, що в українця "відбив дівчину" хавбек Ювентуса вестом Маккені. Вітальна листівка, яку показала в Інстаграмі Грачова, видала гравця.

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Минулого місяця дівчина спростувала всі чутки, заявивши, що залишається самотньою.

Зазначимо, не так давно відома українська акторка Наталка Денисенко спробувала звести Мудрика зі своєю колегою. Чи вийшло це в неї – залишається загадкою.