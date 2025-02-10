Усе заради племінника: Харлан покаталася на дитячому паровозику

Українська фехтувальниця Ольга Харлан весело проводить вільний час зі своїм племінником.

Олімпійська чемпіонка поділилася в соціальних мережах кумедними кадрами, на яких обурена тим, що має платити за себе, щоб покататися на дитячому паровозику.

"Коли тобі, як виявилося, також треба платити 200 гривень, щоб покататись на поїзді", – написала Ольга.

Нещодавно Харлан поділилася милим відео з відпочинку у Буковелі, на якому танцює з маленькою дівчинкою.

Нагадаємо, минулого літа Ольга здобула золоту нагороду у командних змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі, а також бронзу в індивідуальних.

Таким чином, фехтувальниця стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород.