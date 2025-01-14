Гучний розрив після 30 років разом: подробиці розлучення Гвардіоли та його дружини

Після понад тридцяти років стосунків головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола та його дружина Крістіна Серра вирішили розійтися. Про це вперше повідомило іспанське видання El Periódico, зазначивши, що пара розірвала свої стосунки ще в грудні минулого року, однак ретельно приховувала цю інформацію від громадськості.

Розрив став справжнім шоком для футбольної спільноти, адже Гвардіола та Серра завжди здавалися ідеальною парою. Журналісти вже з’ясовують деталі цієї історії, і в мережі з'явилися чутки про можливу зраду тренера з молодою жінкою.

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Інсайдери повідомляють, що Гвардіола нібито завів роман із 28-річною жінкою ліванського походження. Зустрічі пари начебто почалися ще наприкінці 2021 року, коли Крістіна повернулася до Барселони для управління власним бізнесом, а Пеп залишився в Англії через роботу. Відстань між подружжям, схоже, стала вирішальним фактором у їхньому розриві.

Повідомляється, що молода жінка познайомилася з тренером під час його літньої відпустки в Pula Golf Resort на Мальорці в 2022 році. Тоді ж вона нібито переїхала до Манчестера, щоб бути ближче до Пепа. Проте роман намагалися тримати в секреті, і навіть найближче оточення Гвардіоли не знало про нові стосунки.

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Чутки швидко поширилися серед дружин і партнерок футболістів Манчестер Сіті. Жінку часто бачили на матчах команди в VIP-ложі, де зазвичай сидять родини гравців. Вона навіть носила пальто з ініціалами "PG", що належать Гвардіолі, що викликало додаткові підозри.

Водночас Крістіна Серра, за словами джерел, дізналася про роман свого чоловіка із чуток, які не одразу сприйняла всерйоз. Однак коли інформація почала підтверджуватися, вона ухвалила рішення про розлучення.

Сам Гвардіола поки що утримується від будь-яких коментарів щодо ситуації. Він продовжує тренувати Манчестер Сіті та концентрується на досягненні нових футбольних висот.