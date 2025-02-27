Це буде неймовірний успіх: Гвардіола – про завдання на сезон
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав реальне завдання команди на решту частину сезону.
Про це наставник розповів у коментарі ВВС.
"Вихід у Лігу чемпіонів був би для нас неймовірним успіхом. Колишнього Манчестера Сіті цього сезону вже не буде. Колишній Сіті був надто сильний, але ми повернемося.
У нас молода команда, трійка атакувальних гравців – це її майбутнє. Родрі повернеться, а Ніко –це наше майбутнє, Хусанов –теж, Йошко Гвардіол ще молодий.
Молоді гравці та новачки, які прийдуть влітку, мають повести клуб до перемог, це питання часу", –розповів Гвардіола.
Напередодні Манчестер Сіті на виїзді обіграв Тоттенгем завдяки голу Ерлінга Голанда. Наразі команда з 17 очками в активі займає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Наступний матч "місцяни" зіграють 1 березня у Кубку Англії проти Плімута.
Раніше Гвардіола назвав терміни повернення центрального оборонця Джона Стоунза.