Це буде неймовірний успіх: Гвардіола – про завдання на сезон

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав реальне завдання команди на решту частину сезону.

Про це наставник розповів у коментарі ВВС.

"Вихід у Лігу чемпіонів був би для нас неймовірним успіхом. Колишнього Манчестера Сіті цього сезону вже не буде. Колишній Сіті був надто сильний, але ми повернемося.

У нас молода команда, трійка атакувальних гравців – це її майбутнє. Родрі повернеться, а Ніко –це наше майбутнє, Хусанов –теж, Йошко Гвардіол ще молодий.

Молоді гравці та новачки, які прийдуть влітку, мають повести клуб до перемог, це питання часу", –розповів Гвардіола.