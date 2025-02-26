Примирення не буде: Гвардіола та його дружина розпочали процес розлучення

Пеп Гвардіола та Крістіна Серра офіційно розпочали процес розлучення після 30 років стосунків, проте вони прагнуть зробити це без судових суперечок і навіть користуються послугами одного адвоката.

За повідомленням видання The Sun, їхній шлюб завершиться без публічних скандалів, адже подружжя зберігає дружні стосунки та вже узгодило основні умови розподілу майна.

Вперше про розрив стало відомо в січні, коли пара ухвалила остаточне рішення під час особистої розмови в Барселоні. Незважаючи на цю непросту ситуацію, вони продовжують спілкуватися і прагнуть зробити процес максимально цивілізованим, перш за все заради своїх дітей.

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Відомо, що питання грошей для них не є проблемою, і вже узгоджено попередні умови багатомільйонного врегулювання, яке може бути завершене найближчими тижнями.

Цікавим фактом є те, що Пеп Гвардіола, попри розлучення, все ще носить обручку, що породжує чутки про його надію на примирення. Водночас джерела зазначають, що Крістіна більш рішуче налаштована на розрив. Їхній шлюб почав давати тріщини ще п’ять років тому, коли Крістіна вирішила повернутися до Барселони, тоді як Пеп залишився в Манчестері, присвятивши себе кар’єрі.

The Sun

Нагадаємо, Гвардіола і Серра познайомилися ще у 90-х, коли юний футболіст зайшов у модний бутик її родини та приміряв одяг іспанського дизайнера Антоніо Міро.

На той момент Крістіна працювала актрисою, але згодом вирішила зосередитися на модному бізнесі, що зробило її однією з найуспішніших бізнесвумен у цій сфері з капіталом понад 30 мільйонів фунтів. Пеп, у свою чергу, став легендарним футболістом, а потім і тренером.