Дружина Луніна мило привітала футболіста з 27-річчям кумедними фото

11 лютого воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін відзначає свій 27-й день народження.

Один із найуспішніших українських футболістів сучасності приймає вітання не лише від партнерів по команді та вболівальників, а й від найріднішої людини – дружини Анастасії Томазової.

У святковий день Анастасія опублікувала в Instagram серію кумедних і водночас дуже теплих світлин із чоловіком. На фото — щирі емоції, сімейна атмосфера та моменти, які зазвичай залишаються поза футбольними трансляціями.

До світлин вона додала зворушливе привітання:

"З Днем народження, мій коханий чоловік. Найкращий тато, найкрасивіший чоловік і чемпіон із раптових танців. Мій назавжди. Люблю безмежно".

Нагадаємо, не так давно Лунін подарував дружині на честь дня народження розкішний BMW за більш ніж 50 тисяч доларів.