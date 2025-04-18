Дружина лідера збірної України похизувалася шикарним букетом троянд від коханого

Дружина лідера збірної України та воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна поділилася у соцмережах фото, яке вразило фанатів.

На знімку – величезний букет троянд, який Марина отримала від коханого.

Кохана футболіста зробила знімок руки на тлі квітів, показавши масштаби несподіваного презенту.

Нагадаємо, Анатолій та Марина разом уже понад шість років. Їхня історія кохання розпочалася одразу після завершення навчання голкіпера в академії донецького Шахтаря.

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Напередодні Різдва пара зіграла весілля у Португалії, запросивши на свято багато зірок українського футболу.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка шукає нового конкурента для Трубіна.