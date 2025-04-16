Бенфіка шукає нового конкурента для Трубіна

Керівництво Бенфіки планує влітку 2025 року підписати нового голкіпера.

Про це повідомляє Glorioso 1904.

Exclusivo Glorioso 🦅



Rui Costa vai ao mercado de verão, à procura de um concorrente para Antoliy Trubin, sendo que Lage acredita que um guardião com mais experiência pode ajudar o ucraniano a 'subir' de patamar no Benfica 🤔



Achas faz sentido procurar uma opção para baliza? 👇 pic.twitter.com/qFuzRRN1TU — Glorioso 1904 (@glorioso1904pt) April 14, 2025

За їхньою інформацією, президент клубу Руй Кошта хоче знайти нового конкурента для Трубіна. Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже вважає, що "Орлам" слід знайти досвідченого голкіпера, який допоможе українцеві прогресувати.

Наразі дублером Трубіна в Бенфіці є 22-річний Самуел Соареш.

У поточному сезоні Трубін провів 42 матчі за Бенфіку в усіх турнірах, у яких пропустив 45 голів і 17 разів відстояв "на нуль".

Контракт 23-річного українця діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що влітку поточного року Бенфіка підпише Бернанду Сілву з Манчестер Сіті.