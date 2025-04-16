Бенфіка шукає нового конкурента для Трубіна
Анатолій Трубін
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Керівництво Бенфіки планує влітку 2025 року підписати нового голкіпера.
Про це повідомляє Glorioso 1904.
За їхньою інформацією, президент клубу Руй Кошта хоче знайти нового конкурента для Трубіна. Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже вважає, що "Орлам" слід знайти досвідченого голкіпера, який допоможе українцеві прогресувати.
Наразі дублером Трубіна в Бенфіці є 22-річний Самуел Соареш.
У поточному сезоні Трубін провів 42 матчі за Бенфіку в усіх турнірах, у яких пропустив 45 голів і 17 разів відстояв "на нуль".
Контракт 23-річного українця діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 25 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що влітку поточного року Бенфіка підпише Бернанду Сілву з Манчестер Сіті.