Визначився склад України на суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду

Тренерський штаб збірної України зі стрибків у воду визначився зі складом команди на Суперфінал Кубку світу.

Про це повідомляє пресслужба Української федерації стрибків у воду.

За їхньою інформацією, участь у турнірі візьмуть 8 українських спортсменів:

Ксенія Байло

Кірілл Болюх

Ксенія Бочек

Софія Виставкіна

Марк Гриценко

Діана Карнафель

Станіслав Оліферчик

Олексій Середа

Українці змагатимуться у шести дисциплінах:

індивідуальні стрибки з вишки

змішані командні змагання

синхронні стрибки з 3-метрового трампліну (чоловіки, жінки)

синхронні стрибки з вишки (чоловіки, жінки)

Суперфінал Кубку світу відбудеться у столиці Китаю, Пекіні, з 1 до 3 травня.

