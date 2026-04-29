Визначився склад України на суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду
Олексій Середа
Ukrainian Diving Federation
Тренерський штаб збірної України зі стрибків у воду визначився зі складом команди на Суперфінал Кубку світу.
Про це повідомляє пресслужба Української федерації стрибків у воду.
За їхньою інформацією, участь у турнірі візьмуть 8 українських спортсменів:
- Ксенія Байло
- Кірілл Болюх
- Ксенія Бочек
- Софія Виставкіна
- Марк Гриценко
- Діана Карнафель
- Станіслав Оліферчик
- Олексій Середа
Українці змагатимуться у шести дисциплінах:
- індивідуальні стрибки з вишки
- змішані командні змагання
- синхронні стрибки з 3-метрового трампліну (чоловіки, жінки)
- синхронні стрибки з вишки (чоловіки, жінки)
Суперфінал Кубку світу відбудеться у столиці Китаю, Пекіні, з 1 до 3 травня.
