Стрибки у воду

Визначився склад України на суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду

Олег Дідух — 29 квітня 2026, 16:10
Визначився склад України на суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду
Олексій Середа
Ukrainian Diving Federation

Тренерський штаб збірної України зі стрибків у воду визначився зі складом команди на Суперфінал Кубку світу.

Про це повідомляє пресслужба Української федерації стрибків у воду.

За їхньою інформацією, участь у турнірі візьмуть 8 українських спортсменів:

  • Ксенія Байло
  • Кірілл Болюх
  • Ксенія Бочек
  • Софія Виставкіна
  • Марк Гриценко
  • Діана Карнафель
  • Станіслав Оліферчик
  • Олексій Середа

Українці змагатимуться у шести дисциплінах:

  • індивідуальні стрибки з вишки
  • змішані командні змагання
  • синхронні стрибки з 3-метрового трампліну (чоловіки, жінки)
  • синхронні стрибки з вишки (чоловіки, жінки)

Суперфінал Кубку світу відбудеться у столиці Китаю, Пекіні, з 1 до 3 травня.

Раніше Олексій Середа поділився своєю думкою щодо зняття санкцій з Росії у водних видах спорту.

Кубок світу зі стрибків у воду

Кубок світу зі стрибків у воду

