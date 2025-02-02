Українець вийшов у фінал зимового Кубку Великої Британії зі стрибків у воду

З 31 січня по 2 лютого у Шеффілді проходить зимовий Кубок Великої Британії зі стрибків у воду.

Українець Марк Гриценко посів перше місце у попередньому раунді стрибків з вишки і пройшов у фінал.

Спортсмен набрав 430.35 балів за свій виступ.

Фінал змагання відбудеться сьогодні, 2 лютого о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Гриценко раніше здобув перемогу на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів.