Українець вийшов у фінал зимового Кубку Великої Британії зі стрибків у воду
Марк Гриценко
З 31 січня по 2 лютого у Шеффілді проходить зимовий Кубок Великої Британії зі стрибків у воду.
Українець Марк Гриценко посів перше місце у попередньому раунді стрибків з вишки і пройшов у фінал.
Спортсмен набрав 430.35 балів за свій виступ.
Фінал змагання відбудеться сьогодні, 2 лютого о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, Гриценко раніше здобув перемогу на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів.