Аванесов здобув срібло чемпіонату світу серед юніорів

Український стрибун у воду Данило Аванесов здобув срібну медаль на чемпіонаті світу серед юніорів на вишці у групі А.

За свій виступ представник України набрав 531,70 бали. Перше ж місце посів спортсмен з Італії Сімоне Конте, в якого 547,65 бала.

Загалом в України вже 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові нагороди на турнірі.

Напередодні срібло та бронзу здобули Валерій Малєєв та Дмитро Степанов. А раніше українські синхроністки Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали чемпіонками світу зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну серед юніорів.

Також на юнацькому чемпіонаті світу в Ріо золото виграв ще один представник України Марк Гриценко.

ЧМ-2024 зі стрибків у воду серед юніорів проходить у бразильському Ріо-де-Жанейро. Змагання продовжаться до 1 грудня.