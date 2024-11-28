Українки Бочек та Карнафель виграли юніорський ЧС зі стрибків у воду

Федерація зі стрибків у воду України

Українські синхроністки Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали чемпіонками світу зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну серед юніорів.

Про це повідомила Федерація України зі стрибків у воду.

У фіналі в бразильському Ріо-де-Жанейро юні українки відразу захопили лідерство й більше не віддавали першу сходинку конкуренткам. Судді оцінили виступ Карнафель та Бочек у 278.58 бала.

Зазначимо, що раніше Бочек раніше також виграла бронзову медаль в індивідуальному розряді та змішаних командних змаганнях. Також на юнацькому чемпіонаті світу в Ріо золото виграв ще один представник України Марк Гриценко.