Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Стрибки у воду

Малєєв здобув срібло, а Степанов бронзу на ЧЄ-2024 зі стрибків у воду серед юніорів

Олексій Мурзак — 30 листопада 2024, 00:32
Малєєв здобув срібло, а Степанов бронзу на ЧЄ-2024 зі стрибків у воду серед юніорів
Валерій Малєєв та Дмитро Степанов
Федерація України зі стрибків у воду

Українці Валерій Малєєв та Дмитро Степанов здобули медалі на чемпіонаті світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів.

Малєєв виграв срібло (470,10), а Степанов бронзу (441,25) в стрибках з 3-метрового трампліну. Водночас золото завоював німецький стрибун Фінн Аве (474,15).

Нагадаємо, що раніше українські синхроністки Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали чемпіонками світу зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну серед юніорів.

Також на юнацькому чемпіонаті світу в Ріо золото виграв ще один представник України Марк Гриценко.

Чемпіонат світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів проходить у бразильському Ріо-де-Жанейро. Змагання продовжаться до 1 грудня.

Стрибки у воду Чемпіонат Європи

Стрибки у воду

Українки Бочек та Карнафель виграли юніорський ЧС зі стрибків у воду
🥉 Українка Бочек здобула бронзу на чемпіонаті світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів
Середа посів 8 місце у фіналі стрибків у воду
Середа у важкій боротьбі здобув путівку до фіналу Олімпіади-2024 у стрибках у воду з 10-метрової вишки
Китайка Івень виборола золото у стрибках з 3-метрового трампліна

Останні новини