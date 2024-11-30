Малєєв здобув срібло, а Степанов бронзу на ЧЄ-2024 зі стрибків у воду серед юніорів

Федерація України зі стрибків у воду

Українці Валерій Малєєв та Дмитро Степанов здобули медалі на чемпіонаті світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів.

Малєєв виграв срібло (470,10), а Степанов бронзу (441,25) в стрибках з 3-метрового трампліну. Водночас золото завоював німецький стрибун Фінн Аве (474,15).

Нагадаємо, що раніше українські синхроністки Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали чемпіонками світу зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну серед юніорів.

Також на юнацькому чемпіонаті світу в Ріо золото виграв ще один представник України Марк Гриценко.

Чемпіонат світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів проходить у бразильському Ріо-де-Жанейро. Змагання продовжаться до 1 грудня.