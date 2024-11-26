Гриценко здобув перемогу на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів
Українець Марк Гриценко здобув золоту нагороду у фіналі чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів, який триває у бразильському Ріо-де-Жанейро.
15-річний спортсмен завершив фінальний виступ з результатом 424.35 бала. Він випередив найближчого переслідувача на 20 пунктів.
Чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів
Ріо-де-Жанейро, Бразилія
10-метрова вишка
- Марк Гриценко (Україна) – 424,352
- Матео Закаї (Мексика) – 404,153
- Клод-Олів’є Ліз-Кодер (Канада) – 402,20
Нагадаємо, влітку Марк у дуеті з Кирилом Болюхом дебютував на дорослому чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту. Тоді, українці завершили свій виступ у фіналі синхронних стрибків у воду з 10-метрової платформи з результатом 349,23, що стало п'ятим результатом.