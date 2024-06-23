Українці не змогли вибороти медалі на чемпіонаті Європи

Українці Данило Аванесов та Марко Барсуков не змогли вибороти медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в сербському Белграді.

Представники України протягом усього фінального змагання йшли ябо в трійці лідерів, або поруч, проте на останньому стрибку не змогли набрати достатню кількість балів, щоб перемогти. Зрештою, вони посіли 4 та 5 сходинку.

Нагадаємо, напередодні збірна України здобула срібло на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Також Лискун та Байло принесли Україні історичну медаль.