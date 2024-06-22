Лискун та Байло принесли Україні історичну медаль чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Софія Лискун та Ксенія Байло посіли перше місце у фіналі синхронних стрибків з вишки на чемпіонаті Європи.

За свій виступ український дует отримав 288,78 бала. Друге та третє місця посіли іспанки (260,67) та француженки (240,60) відповідно.

Це перша в історії золота медаль для України в цій дисципліні. Наразі в активі збірної України зі стрибків у воду одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі на чемпіонаті Європи.