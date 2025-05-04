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Середа посів четверте місце на Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду

Олег Дідух — 4 травня 2025, 14:26
Середа посів четверте місце на Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду
Олексій Середа
Df-ua.org

Український стрибун у воду Олексій Середа посів четверте місце у стрибках з 10-метрової вишки на Суперфіналі Кубку світу, який пройшов у китайському Шанхаї. Середа із найкращим результатом (523.85 бала) пробився до вирішального раунду, проте посів там заключне, четверте місце.

Підсумкові результати:

  1. Зіфенг Зу (Китай) — 571.90 бала
  2. Зілонг Чен (Китай) — 542.30
  3. Кассель Руссо (Австралія) — 499.65
  4. Олексій Середа (Україна) — 484.05

Ще один представник України, 15-річний Марк Гриценко, завершив боротьбу на стадії півфіналу. Раніше Середа та Гриценко завоювали бронзу в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Наступний старт для українських стрибунів – чемпіонат Європи, який пройде з 22 до 28 травня в Туреччині.

Стрибки у воду Олексій Середа Марк Гриценко

Стрибки у воду

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