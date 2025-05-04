Середа посів четверте місце на Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду

Український стрибун у воду Олексій Середа посів четверте місце у стрибках з 10-метрової вишки на Суперфіналі Кубку світу, який пройшов у китайському Шанхаї. Середа із найкращим результатом (523.85 бала) пробився до вирішального раунду, проте посів там заключне, четверте місце.

Підсумкові результати:

Зіфенг Зу (Китай) — 571.90 бала Зілонг Чен (Китай) — 542.30 Кассель Руссо (Австралія) — 499.65 Олексій Середа (Україна) — 484.05

Ще один представник України, 15-річний Марк Гриценко, завершив боротьбу на стадії півфіналу. Раніше Середа та Гриценко завоювали бронзу в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Наступний старт для українських стрибунів – чемпіонат Європи, який пройде з 22 до 28 травня в Туреччині.