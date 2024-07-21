Середа — про травму: Не міг робити майже всі вправи на руку

Лідер збірної зі стрибків у воду Олексій Середа оцінив свою готовність до Олімпійських ігор-2024 після травми, через яку 18-річний спортсмен пропустив чемпіонат Європи з водних видів спорту.

Цитує Середу Суспільне Спорт.

"Перші 2-3 місяці заважало, не міг робити майже всі вправи на руку, стрибати теж не міг. Але зараз майже повністю відновився, стрибнув майже всю програму з 10-метрової вишки і готовий до Олімпійських ігор.

На ту Олімпіаду я їхав 15-річним хлопчиком, не відчував такої відповідальності, бо розумів, перша Олімпіада, мені всього 15 років. Зараз я розумію, що повнолітній, а відповідальність зросла. І через те, що в нашій країні війна: розумію, що стрибаю не лише для себе, але й для всієї України, і що від мого результату буде багато залежати.

Тобто, якщо я займу якесь призове місце, в мене візьмуть інтерв’ю, в якому зможу розказати про війну в країні та донести цей меседж для людей", — сказав Середа.