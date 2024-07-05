Лідер збірної України переніс операцію перед Олімпіадою

Лідер збірної зі стрибків у воду Олексій Середа переніс операцію перед Олімпіадою-2024.

Про це повідомив президент Федерації стрибків у воду України Ігор Лисов у коментарі Суспільне Спорт.

"У нас трохи стався збій, бо Олексій Середа, флагман нашої команди, отримав дуже складну травму. Зробили йому операцію, поставили йому чотири болти. Зараз він відновлюється. Якщо Олексій буде гарно себе почувати [то боротиметься за медаль], бо він на попередньому чемпіонаті світу був третім, пропустив лише двох китайців. Хоча гарні збірні у Мексики, Великої Британії — у багатьох країн", — сказав Лисов.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо-2020 Середа став шостим у стрибках з 10-метрової вишки та шостим в синхронних стрибках у парі з Олегом Сербіним.

Напередодні Олімпійська збірна України зі стрибків у воду оголосила свій склад на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.