Збірна України зі стрибків у воду відправилась на Олімпіаду-2024

Збірна команда України зі стрибків у воду вирушила з Києва до Парижа на Олімпіаду ігри-2024.

Про це повідомляє НОК України.

Національна команда вирушила із залізничного вокзалу у складі: Ксенії Байло, Кірілла Болюха, Марка Гриценка, Софії Лискун, Олексія Середи.

Спортсменів супроводжують тренер Ілля Целютін та Тамара Токмачова.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня. Україну на Іграх представлять 140 спортсменів.

Нагадаємо, нещодавно українки Софія Лискун та Ксенія Байло принесли Україні історичну медаль чемпіонату Європи зі стрибків у воду.