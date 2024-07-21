Збірна України зі стрибків у воду відправилась на Олімпіаду-2024
Збірна команда України зі стрибків у воду вирушила з Києва до Парижа на Олімпіаду ігри-2024.
Про це повідомляє НОК України.
Національна команда вирушила із залізничного вокзалу у складі: Ксенії Байло, Кірілла Болюха, Марка Гриценка, Софії Лискун, Олексія Середи.
Спортсменів супроводжують тренер Ілля Целютін та Тамара Токмачова.
Літні Олімпійські ігри відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня. Україну на Іграх представлять 140 спортсменів.
Нагадаємо, нещодавно українки Софія Лискун та Ксенія Байло принесли Україні історичну медаль чемпіонату Європи зі стрибків у воду.