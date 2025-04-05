Середа і Гриценко посіли 5 місце на етапі Кубка світу зі стрибків у воду в Гвадалахарі

Українці Олексій Середа та Марк Гриценко посіли на етапі Кубка світу зі стрибків у воду, що проходить у Гвадалахарі (Мексика).

За шість стрибків український дует набрав 372.72 бали.

Найкраще Олексію та Марку вдалася остання шоста спроба – 76.68 бали.

Переможцями стали китайські спортсмени.

Кубок світу зі стрибків у воду. Синхронні стрибки, 10 м (чоловіки)

Китай – 449.49 бала Мексика – 435.45 Нейтральні атлети – 400.32

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5. Україна (Олексій Середа/Марк Гриценко) – 372.72

Скриншот/worldaquatics.com

Нагадаємо, збірна України посіла 9 місце у фіналі змішаних командних змагань на цьому етапі Кубку світу. "Синьо-жовтих" представляли Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа.