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Збірна України виборола срібло змішаного командного турніру на ЧЄ U-23

Олексій Мурзак — 17 листопада 2024, 18:35
Збірна України виборола срібло змішаного командного турніру на ЧЄ U-23
Федерація дзюдо України

Збірна України здобула срібло на змішаному командному турнірі на чемпіонаті Європи з дзюдо серед молоді до 23 років. який проходить у Пілі (Польща).

Про це повідомила Федерація дзюдо України.

У фіналі наша збірна поступилася у запеклій боротьбі одноліткам з Грузії (3:4).

В 1/8 українці перемогли Болгарію (4:2), в 1/4 – Угорщину (4:0), а в півфіналі українська збірна здолала Нідерланди (4:1).

Нагадаємо, в одиночних виступах збірна України здобула три медалі. В активі наших дзюдоїстів 1 срібна та 2 бронзові нагороди.

дзюдо

дзюдо

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