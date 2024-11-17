Збірна України виборола срібло змішаного командного турніру на ЧЄ U-23

Збірна України здобула срібло на змішаному командному турнірі на чемпіонаті Європи з дзюдо серед молоді до 23 років. який проходить у Пілі (Польща).

Про це повідомила Федерація дзюдо України.

У фіналі наша збірна поступилася у запеклій боротьбі одноліткам з Грузії (3:4).

В 1/8 українці перемогли Болгарію (4:2), в 1/4 – Угорщину (4:0), а в півфіналі українська збірна здолала Нідерланди (4:1).

Нагадаємо, в одиночних виступах збірна України здобула три медалі. В активі наших дзюдоїстів 1 срібна та 2 бронзові нагороди.