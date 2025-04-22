Чемпіонат Європи з дзюдо: без Білодід, але з новими талантами

У середу, 23 квітня, в Подгориці (Чорногорія) стартує чемпіонат Європи з дзюдо. Це другий найбільший турнір сезону після чемпіонату світу і перше велике змагання нового олімпійського циклу після Ігор-2024 у Парижі.

Турнір у столиці Чорногорії триватиме п'ять днів. За цей час буде розіграно 15 комплектів медалей – у 7 вагових категоріях серед чоловіків і жінок, а також у командному турнірі.

Серед претендентів на медалі й спортсмени збірної України, які регулярно досягають успіхів на європейській арені.

25 років поспіль – з медалями

Українські дзюдоїсти востаннє повернулися з чемпіонату Європи без медалей у далекому 1999-му. А починаючи з 2000 року постійно привозять щонайменше одну нагороду з європейської першості. Таким чином, команда вже на 25 чемпіонатах Європи поспіль не залишалася без медалей. І турнір цього року має стати 26-м.

У минулому олімпійському циклі, після Ігор Токіо-2020 відбулися тільки три чемпіонати – коронавірус вніс свої зміни в календар. Але і за ці три роки в нас були свої чемпіони та призери. У 2022-му найсильнішим у своїй ваговій категорії став Богдан Ядов (до 66 кг.), у 2023-му Ядов виборов бронзу, а Дільшот Халматов (до 60 кг.) – срібло, а у 2024-му, за три місяці до Олімпіади в Парижі, чемпіонкою Європи стала Дар'я Білодід (до 57).

Щоправда, згодом у Парижі, на головному старті чотириріччя українці не зуміли домогтися медального результату. Ані чоловіча частина команди, ані жіноча, включно з 2-кратною чемпіонкою світу, 4-кратною чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою Токіо-2020 Білодід. І зараз у команди є якесь відчуття недомовленості. А турнір у Подгориці стане першим великим постолімпійським стартом.

Міняє дзюдо на футбол?

Початок нового олімпійського циклу традиційно призводить до суттєвих змін у складах команд. Не стала винятком і збірна України. Неприємним сюрпризом для вболівальників стала відсутність у збірній її багаторічного лідера Дар'ї Білодід. Так, спортсменка вперше виграла чемпіонат Європи 2017-го, а чемпіонат світу – 2018-го. Але ж вона і увійшла в історію як наймолодша чемпіонка світу в дзюдо. І зараз їй лише 24, у багатьох це період розквіту кар'єри.

Проте після невдачі в Токіо-2020, де була "всього лише" бронза замість очікуваного золота, і провалу в Парижі, де спортсменка залишилася взагалі без нагороди, Дар'я вирішила зробити паузу. Зараз титулована дзюдоїстка займається... футболом. Минулої п'ятниці, 18 квітня, Дар'я дебютувала в новому для себе виді спорту на професійному рівні. Білодід вперше вийшла на поле у складі Металіста 1925 у матчі Вищої ліги чемпіонату України серед жінок.

Дар'я Білодід ФК Металіст 1925

Дзюдоїстка з'явилася на футбольному полі в самій кінцівці матчу, на 88-й хвилині, замінивши нападника Єлизавету Молодюк і зайнявши її місце на вістрі атаки. За кілька секунд партнери по команді вивели Білодід віч-на-віч із воротарем, але Дар'я поцілила м'ячем прямо в голкіпера, а судді зафіксували офсайд.

Утім, сама багаторазова чемпіонка світу та Європи наголошує, що перехід у футбол тимчасовий, а в дзюдо вона обов'язково повернеться. Нехай і в нинішньому чемпіонаті Європи участі не бере.

Без призерів останніх Євро

Також у команді не буде Ядова і Халматова, призерів останніх чемпіонатів Європи, зате до складу потрапив Яків Хаммо. Наш титулований ветеран (у червні йому виповниться 31) постарається повторити бронзовий успіх Європейських ігор Баку-2015. Також він є дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу.

Досвідченим можна назвати й 28-річного Артема Лесюка, багаторазового призера змагань серій Гран-прі та Великого шолома. Так само як і 29-річного Антона Савицького.

Утім, більша частина нинішньої збірної України – молода команда, зібрана "на перспективу". Починається новий олімпійський цикл і до Лос-Анджелеса-2028 у цих спортсменів буде достатньо часу набратися досвіду великих стартів. Титуловані спортсмени ж повернуться в команду ближче до Ігор. До того ж у Парижі наша команда виступила невдало і потрібен час не тільки для фізичного, а й психологічного відновлення.

За відсутності легендарного Рінера, але з іншими "олімпіоніками"

Чемпіонат Європи 2025 стане першим великим турніром, який пройде за відсутності легендарного француза Тедді Рінера. 12-разовий чемпіон світу та 5-разовий чемпіон Європи, у Парижі-2024 завоював свої четверту та п'яту золоті олімпійські нагороди. Після перемог у Лондоні-2012, Ріо-2016 і Токіо-2020, у себе вдома він спочатку виграв особистий турнір, а потім і командний, при цьому принісши збірній Франції вирішальне очко.

І одразу після Ігор у Парижі 35-річний (на той момент) спортсмен оголосив про завершення кар'єри. Що, погодимося, цілком логічно.

Тим часом на нинішній чемпіонат Європи приїдуть решта "олімпіоніків" і призерів Парижа-2024. У Подгориці виступлять Зідаят Гейдаров і Зелім Коцоєв – олімпійські чемпіони з Азербайджану, чемпіон із Грузії Лаша Бекаурі, а також призери минулої Олімпіади Лука Мхеїдзе, Жоан-Бенжамен Габа та Максим-Гаель Нгаяп Амбу (Франція), Франсіско Гаррігос (Іспанія), Деніс Вієру та Аділь Османов (Молдова), Тато Грігалашвілі та Ілля Суламанідзе (Грузія).

А ось жіночий турнір пропустять усі три олімпійські чемпіонки-2024 з Європи. У Подгориці не виступлять ні Андрея Лешкі зі Словенії, ні Барбара Матіч (Хорватія), ні італійка Аліче Белланді.

ФДУ

Без "нейтралів" не обійдеться

Виконавчий комітет IJF (Міжнародної федерації дзюдо) ще торік ухвалив рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у змаганнях як нейтральним атлетам. І на ЧЄ-2024 вони були вельми помітні, завоювавши 5 нагород (3 золоті). Утім, не обійшлося у 2024-му і без скандалу за участю "нейтралів": коли МОК відсторонив від участі в Іграх у Парижі провідних дзюдоїстів, помічених у підтримці війни, команда вирішила взагалі не їхати на Олімпіаду.

На відміну від МОК, з боку IJF претензій до російських дзюдоїстів немає. І у 2025-му вони знову приїдуть на чемпіонат Європи. Для чиновників Міжнародної федерації дзюдо війна в центрі Європи не є перешкодою для участі громадян країни-агресора в турнірі.

Склад збірної України

У чоловічій команді зібрані представники шести вагових категорій із семи. Разом з тим, у супертяжах у нас подвійне представництво. Своєю чергою, жіноча команда України представлена в чотирьох вагових категоріях, але у двох із них також подвійне представництво.

Чоловіки: Артем Лесюк (60 кг), Назар Висков (66 кг), Саїд-Магомед Халідов (73 кг), Владислав Колобов (81 кг), Антон Савицький (100 кг), Яків Хаммо і Євген Балевський (понад 100 кг)

Жінки: Анастасія Антіпіна (63 кг), Анна Олійник-Корнійко та Ольга Цимко (70 кг), Юлія Курченко (78 кг), Руслана Булавіна та Христина Гоман (понад 78 кг).

Де дивитися

Прямий ефір чемпіонату Європи з дзюдо в Україні буде доступний на Youtube-каналі Європейської федерації дзюдо. Змагання розпочнуться в середу, 23 квітня, о 10:00 ранку за київським часом.