Курченко стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з дзюдо

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи 2025 року, який відбувається у Подгоріці (Чорногорія). Для неї це перша в кар’єрі нагорода дорослих чемпіонатів Європи.

У поєдинку за бронзу у ваговій категорії до 78 кг серед жінок вона перемогла представницю Великобританії Емму Рід.

Антон Савицький медаль завоювати не зумів. Свій поєдинок за бронзу у ваговій категорії до 100 кг серед чоловіків проти Італійця Дженнаро Піреллі він програв, і у підсумку завершив чемпіонат на п’ятому місці.

Євгеній Балєвський у ваговій категорії більше 100 кг також програв поєдинок за бронзу. Його суперником по медальному поєдинку був дворазовий олімпійський чемпіон чех Лукаш Крпалек.

Нагадаємо, Україна зверталася до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та президента Європейської федерації дзюдо Ласло Тота з проханням переглянути допуск російських спортсменів до чемпіонату Європи, проте звернення не досягло бажаного результату.