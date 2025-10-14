Перша та єдина нагорода для України: Балєвський став призером Гран-прі в Перу

Український дзюдоїст Євген Балєвський виграв бронзову медаль на етапі Гран-прі в перуанській Лімі.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

На Гран-прі в Перу, який проходив з 11 по 13 жовтня, Україна була представлена п'ятьма спортсменами: на турнір поїхали Дільшот Халматов (до 60 кг), Микита Голобородько (до 66 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг) та Євген Балєвський.

І саме останній став єдиним українцем, який потрапив на подіум за підсумком змагань. У своїй ваговій категорії Євген посів третє місце.

На груповому етапі Балєвський здолав гвінейця Мустафу Фофана та азербайджанця Канана Насібова. На жаль, у півфіналі українець зазнав поразки у сутичці з дворазовим олімпійським чемпіоном з Чехії Лукашем Крпалеком.

У протистоянні за бронзову нагороду Євген Балєвський зійшовся із фіном Мартті Пуумаляйненом. На четвертій хвилині поєдинку українець здобув дострокову перемогу з рахунком 12:10.

Варто зазначити, що Україна могла претендувати на ще дві медалі, оскільки за бронзу також боролися Свідрак та Голобородько. Проте вони обидва програли свої бронзові фінали та посіли підсумкове п'яте місце у своїх вагових категоріях.

