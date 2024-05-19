Лесюк зазнав поразки від ямайця на старті чемпіонату світу
Українець Артем Лесюк вилетів на старті чемпіонату світу-2024 із дзюдо в Абу-Дабі (ОАЕ).
Спортсмен поступився представнику Ямайки Ешлі Макензі в першому раунді турніру вагової категорії до 60 кг.
Зазначимо, що 20 травня інші українці Богдан Ядов та Микита Голобородько розпочнуть змагання у категорії до 66 кг.
Раінше ми повідомляли, що титулована українська дзюдоїстка Дар'я Білодід пропустить ЧС-2024 через травму.
Чемпіонат світу пройде до 23 травня.