Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Дзюдо

Лесюк зазнав поразки від ямайця на старті чемпіонату світу

Владислав Уткін — 19 травня, 13:22
Лесюк зазнав поразки від ямайця на старті чемпіонату світу

Українець Артем Лесюк вилетів на старті чемпіонату світу-2024 із дзюдо в Абу-Дабі (ОАЕ).

Спортсмен поступився представнику Ямайки Ешлі Макензі в першому раунді турніру вагової категорії до 60 кг.

Зазначимо, що 20 травня інші українці Богдан Ядов та Микита Голобородько розпочнуть змагання у категорії до 66 кг.

Раінше ми повідомляли, що титулована українська дзюдоїстка Дар'я Білодід пропустить ЧС-2024 через травму.

Чемпіонат світу пройде до 23 травня.


Артем Лесюк чемпіонат світу Федерація дзюдо України

Артем Лесюк

Лесюк поступився в сутичці за бронзову медаль чемпіонату Європи
Україна здобула дві нагороди на турнірі серії Grand Slam у Тбілісі
Лесюк: Дивують люди в Європі, які кажуть, що втомилися від війни
Лесюк завоював золото на етапі Великого шолому в Ізраїлі
Українці невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу в Ансі

Останні новини