Лесюк зазнав поразки від ямайця на старті чемпіонату світу

Українець Артем Лесюк вилетів на старті чемпіонату світу-2024 із дзюдо в Абу-Дабі (ОАЕ).

Спортсмен поступився представнику Ямайки Ешлі Макензі в першому раунді турніру вагової категорії до 60 кг.

Зазначимо, що 20 травня інші українці Богдан Ядов та Микита Голобородько розпочнуть змагання у категорії до 66 кг.

Раінше ми повідомляли, що титулована українська дзюдоїстка Дар'я Білодід пропустить ЧС-2024 через травму.

Чемпіонат світу пройде до 23 травня.



