Лесюк: Ця "бронза" – результат моєї праці, але ще є над чим працювати

Артем Лесюк здобув бронзову нагороду на турнірі Grand Slam у Будапешті, провівши п'ять сутичок. Для українського дзюдоїста ця медаль стала вже четвертою на змаганнях серії Grand Slam.

Після виступу в Угорщині Лесюк в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповів про свій шлях до "бронзи", найскладнішу сутичку на турнірі, конкуренцію в українській збірній та підготовку до чемпіонату світу в Баку.

– "Бронза" в Угорщині для вас стала четвертою нагородою на етапі Grand Slam. Що ця медаль означає для вас?

– Я не думаю про цю медаль як про окрему нагороду, це просто результат моєї праці, моїх тренувань. Я задоволений, що завоював ще одну нагороду з таких змагань, але "бронза" показує, що мені ще є над чим працювати далі.

– Ви провели 5 поєдинків. Розкажіть про свій шлях та який із поєдинків для вас став найскладнішим?

– З представниками Угорщини та Словенії я вже боровся, тому знав, як мені треба будувати сутичку. Інші 3 суперники були новими на змаганнях, до цього боровся з ними тільки на зборах. У кожній із сутичок мені вдавалося виконувати свої техніки, свої прийоми, навіть незважаючи на поразку у півфіналі, задоволений самою якістю боротьби!

– Сутичка з ізраїльтянином Іцхаку Ашпізу: що зіграло тут вирішальну роль? Чи зустрічалися з ним раніше та який рахунок у протистояннях?

– Це була наша перша сутичка. Він молодий, сильний спортсмен! Трішки віддав ініціативу після того, як кинув на юко, це і зіграло вирішальну роль, пропустив одну оцінку і вже не вистачило часу відігратися, потрібно було продовжувати тиснути одразу після своєї оцінки!

– У вашій ваговій категорії виступає ще один українець Дільшот Халматов. Чи думаєте про конкуренцію з ним, особливо на тлі того, що попереду боротьба за ліцензії на ОІ-2028?

– Конкуренція – це добре. Вона допомагає не зупинятися і постійно працювати над собою – ставати кращим, але я концентруюся виключно на собі і на своєму тренувальному процесі!

– Попереду чемпіонат світу. Бронзова нагорода додає трохи впевненості перед цими змаганнями?

– Це був заключний турнір перед чемпіонатом світу в Баку, який стартує 4 жовтня. Вчора була гарна можливість перевірити, в якій я формі і чого не вистачило для перемоги. Сподіваюся, ви зможете спостерігати за мною саме на чемпіонаті світу.