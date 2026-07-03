Україна здобула "срібло" ЧЄ-2026 серед кадетів у змішаній команді

Юнацька збірна України з дзюдо стала срібним призером командного чемпіонату Європи серед кадетів (U-18), який відбувся в Іспанії.

У вирішальному поєдинку українці зустрілися зі збірною Франції. Фінал видався напруженим, однак французькі дзюдоїсти перемогли з рахунком 4:3 та втретє поспіль стали чемпіонами Європи у змішаних командних змаганнях. Україна здобула срібні нагороди турніру.

Віцечемпіонами Європи у змішаній команді стали Тетяна Глущенко, Вікторія Воропаєва, Аріна Машуренко, Яна Холявко, Яна Довгун, Хазар Гейдаров, Матвій Турчин, Нікіта Сахаров, Ілля Швець та Юрій Тюх.

Зазначимо, що на шляху до фіналу українська команда впевнено пройшла Німеччину (4:2), у чвертьфіналі здолала Польщу (4:3), а в півфіналі перемогла Грузію з рахунком 4:1.

Раніше повідомлялося, що українець Хазар Гейдаров виграв "золото" чемпіонату Європи до 18 років у вазі до 60 кг.