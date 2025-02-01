Вражаюча сила водоспаду: Білодід похизувалася ефектними фото у купальнику на Балі

Дар'я Білодід продовжує насолоджуватись відпочинком, не поспішаючи повертатися до спортивного режиму.

Цього разу українська дзюдоїстка обрала для відпочинку екзотичний острів Балі, де занурилась у магію місцевих краєвидів та поділилася яскравими моментами з підписниками.

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На своїй сторінці в Instagram Дар'я опублікувала серію світлин із найвідомішого водоспаду острова – Секумпул. Могутній потік води, що спадає серед тропічних джунглів, створив атмосферу справжньої казки. Але навіть ці вражаючі природні пейзажі не змогли відвернути увагу шанувальників від самої Білодід.

Спортсменка з'явилася перед камерою у леопардовому купальнику, який ідеально підкреслив її довгі, стрункі ноги та витончені форми.

Нагадаємо, Дар'я двічі ставала чемпіонкою світу у категорії до 48 кг, а також виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо 2020. У 2017 році дзюдоїстка стала чемпіонкою Європи.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Дар'я невдало виступила, програвши в 1/8 фіналу через дискваліфікацію дворазовій чемпіонці світу.