Суперника збірної України очолив фінський тренер

Руслан Травкін — 3 жовтня 2025, 13:06
Пекка Тіркконен
polskihokej.eu

Збірну Польщі з хокею очолив фінський фахівець Пекка Тіркконен.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею Польщі.

57-річний фін дебютує на новій посаді 6-8 листопада під час Кубку європейських націй. Збірна Польщі зіграє з Італією, Великою Британією та Словенією.

Тренер, якого раніше обирали найкращим тренером у вищій лізі Фінляндії, очолює ГКС Тихи з 2023 року. Минулого сезону він виграв з командою чемпіонат Польщі та Кубок Польщі, а сезоном раніше – Суперкубок Польщі.

"Це велика честь і виклик для мене. Я дуже позитивно налаштований і готовий розпочати. ​​Польща має сильні хокейні традиції, і я сподіваюся, що ми зможемо повернути національній команді її законне місце у світі.

Я радий, що чемпіонат світу Дивізіону IA відбудеться в Сосновці. Для гравців, тренерського штабу, офіційних осіб та вболівальників це чудово, що ми граємо вдома", – сказав він.

Останні 5 років поляків тренував словак Роберт Клабер. Під його керівництвом команда виходила в найсильніший дивізіон, але не змогла там втриматися, а минулого року посіла лише четверте місце в Дивізіоні IA. Збірна України переграла поляків із рахунком 4:1. 

Нагадаємо, в травні 2026-го Польща буде суперником "синьо-жовтих" за вихід до елітного рівня. За дві путівки в топдивізіон також боротимуться збірні Франції, Казахстану, Японії та Литви.

