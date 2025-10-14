Юнацька збірна України завершила поразкою турнір в Хорватії

У вівторок, 14 жовтня, збірна України U-18 поступилась одноліткам зі Швеції на товариському турнірі в Хорватії.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Шведи вийшли вперед на початку другого тайму. Після прострілу з флангу Садарангані випередив захисника на дальній стійці та відправив м’яч у сітку.

На 70-й хвилині за фол Костюка у власному штрафному арбітр призначив пенальті, який реалізував Саєд.

Міжнародний турнір у Хорватії

14 жовтня

Україна (U-18) – Швеція (U-18) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Садарангані, 0:2 – 71 Саєд (пен).

Україна (U-18): Крапівін, Калюжний, Бугай, Милокост, Ясінський (Люсін, 46), Мартинюк (Андрейко, 46), Костюк (к) (Шерстюк, 74), Джурабаєв, Середа (Федоренко, 60), Дериконь, Меньшиков (Зудін, 46).

Нагадаємо, у першому поєдинку на турнірі "синьо-жовті" поступилися господарям — 0:2, після чого перемогли Уельс (1:0).