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Україна здолала Казахстан у дивізіоні IA ЧС-2025: огляд матчу

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 00:27
Україна здолала Казахстан у дивізіоні IA ЧС-2025: огляд матчу
ФХУ

Юнацька збірна України з хокею обіграла Казахстан на чемпіонаті світу-2025.

Огляд матчу

"Синьо-жовті" вперше переграла Казахстан на рівні чемпіонатів світу U18 та здобули свою четверту перемогу на турнірі.

Хокей – чемпіонат світу-2025. Дивізіон IA
5 тур, 26 квітня

Казахстан U-18 – Україна U-18 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – Виставкін (Ратушняк, Косарєв), 00:48. 1:1 – Саркенов (Макиш, Ібрагім – більш.), 29:38. 1:2 – Косарев (Ратушняк, Виставкін), 33:26. 1:3 – Ратушняк (Сухицький, Васяк), 34:42. 2:3 – Бакит (Міндубаєв, Туссупбеков), 36:48

Збірна України здобула свою четверту перемогу на турнірі. Команда посіла друге місце та не підвищились до елітного дивізіону юнацького ЧС. У наступному сезоні команда знову виступатиме у дивізіоні IA.

Нагадаємо, у попередньому турі українці розгромили Словенію з рахунком 7:1.

Збірна України з хокею

Збірна України з хокею

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